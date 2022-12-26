Умер автор песен и продюсер Алсу Александр Шевченко

Фото: Kalendar / CC BY-SA 4.0

Автор песен певицы Алсу и других исполнителей Александр Шевченко скончался на 62-м году жизни. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщил бывший продюсер группы «Зодчие» и его друг Александр Пономарев.

— Я сам узнал только два часа назад. Да, это правда, мне дочь написала. Знаю, что он уезжал куда-то на рыбалку, — рассказал он.

Причиной смерти музыканта стал отрыв тромба. Прощание с ним состоится в четверг, 29 декабря, передает ТАСС.

Шевченко был советским и российским продюсером, а также певцом и композитором. С 1989 по 1991 год он выступал в составе группы «Зодчие», а в 1997 году выпустил совместно с группой «Дежа-вю» песню «Будет все, как ты захочешь». После этого он написал несколько популярных песен для певицы Алсу, впоследствии он стал ее менеджером и продюсером.