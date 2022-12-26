Памятники Горькому и Чкалову демонтировали в Днепре

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Коммунальщики города Днепр уничтожили памятники писателю Максиму Горькому и летчику Валерию Чкалову. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщили в местном отделении Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Уточняется, что монументы демонтировали с применением подъемного крана.

Памятник Горькому установили в центре города в 1977 году. В свою очередь монумент Чкалову был установлен в 1981 году, передает ТАСС.

16 декабря памятник русскому поэту Александру Пушкину демонтировали в украинском Днепре по решению местного городского совета. Кроме того, днепровские власти демонтировали памятник пионеру-герою, партизану Володе Дубинину, погибшему в 1942 году. Всего в украинском городе планируют демонтировать около десяти монументов.

2 ноября стало известно, что группа неизвестных осквернила памятник российской императрице Екатерине II, расположенный в Одессе. По неизвестным причинам вандалы облили основание монумента красной краской. Кроме того, на голову императрицы надели мешок, а в ее руке расположили веревку с петлей.