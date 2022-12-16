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Памятник Пушкину снесли в Днепре

Евгений Белоусов
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Памятник Пушкину снесли в Днепре
Фото: Valentyne Kovalov / CC BY-SA 4.0

Памятник русскому поэту Александру Пушкину демонтировали в украинском Днепре по решение местного городского совета. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщает издание «Днепр оперативный».

— В Днепре 16 декабря был демонтирован памятник российскому поэту Александру Пушкину, — говорится в сообщении.

Кроме того, днепровские власти демонтировали памятник пионеру-герою, партизану Володе Дубинину, погибшему в 1942 году. Всего в украинском городе планируют демонтировать около десяти монументов.

В последнее время власти украинских городов активно воюют с памятниками, связанными с советской и российской культурой.

Так, 17 ноября сообщалось, что в городе Черновцы, расположенном на западе Украины, также демонтировали памятник Пушкину. Памятник располагался в центре города на Соборной площади на территории коммерческого училища торгово-экономического университета.

До этого в Одессе прошли работы по демонтажу бюста советского писателя Максима Горького. Как утверждало руководство санатория, где располагался памятник, бюст не являлся историческим наследием.

Украина Александр Сергеевич Пушкин Памятники
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