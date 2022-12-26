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В Сети появилось видео с подмосковным курьером-грабителем

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В Сети появилось видео с подмосковным курьером-грабителем
Фото: АГН Москва / Антон Кардашов

В Сети появилось видео, на котором видно, как подмосковный курьер-грабитель покупал цветы, использованные для приманки жертвы. Запись опубликовали в понедельник, 26 декабря.

По неподтвержденным данным, мужчина приобрел букет белых роз в ближайшем магазине в 500 метрах от дома жертвы. Злоумышленник купил цветы за тысячу рублей, а уже через четверть часа пришел в квартиру пострадавшей, сообщил Telegram-канал «112».

Преступление, о котором идет речь, произошло в подмосковной Балашихе. Злоумышленник представился 51-летней местной жительнице доставщиком цветов и под этой маскировкой проник в квартиру. После этого он связал женщину и похитил более 500 тысяч рублей.

Подмосковье грабеж Балашиха Московская область Преступления
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