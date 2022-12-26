Столичный Росреестр оформил 70 домов по реновации с начала года

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С начала года столичное управление Росреестра поставило на кадастровый учет 70 новостроек по программе реновации. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

— По предварительным итогам, общая площадь всех 70 оформленных сначала года многоквартирных домов по программе реновации составила почти1,5 миллиона квадратных метров, где предусмотрено 14 851 квартира, — отметил он.

В декабре было оформлено восемь корпусов в ТиНАО, четыре в ЮВАО и по одному в ВАО, Зеленограде, а также в ЦАО. Общая площадь зарегистрированных зданий составила 320,9 тысячи квадратных метров, в них расположено 3333 квартиры.

С начала текущего года права на квартиры, полученные в рамках программы реновации, зарегистрировали в Росреестре 12,1 тысячи семей. Большинство регистраций прав было оформлено семьями, которые живут на юго-востоке города — 3165, следом за ними расположились жители юга Москвы — 1389 семей. Замкнули тройку лидеров жители юго-запада — 1234.