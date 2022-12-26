Запуск МЦД-3 и МЦД-4 запланировали на август–сентябрь 2023 года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров подписали план-график развития Центрального транспортного узла на 2023 год, в рамках которого запуск МЦД-3 запланирован на август, а МЦД-4 — на сентябрь.

— Мы сегодня подводим итоги по обустройству Московского транспортного узла, и, как всегда, традиция у нас: подписываем график работ на следующий год, — сказал глава города.

Согласно плану, в следующем году в городе начнут работу третье и четвертое направление Московских центральных диаметров. Вместе с ними запустят 14 новых и реконструированных станций на данных маршрутах.

Запуск МЦД-3 намечен на август 2023 года. С началом его работы завершится реконструкция транспортно-пересадочного узла «Крюково» и строительство станции Ольгино.

МЦД-4 в свою очередь откроется в сентябре следующего года. Тогда же подойдут к концу реконструкция и строительство станций Поклонная, Кутузовская, Тестовская, Белорусская, Марьина Роща, Лианозово и других, передает РИА Новости.

26 декабря Собянин открыл после реконструкции вокзал Переделкино Киевского направления МЖД. При этом глава города сообщил об открытии второй пассажирской платформы и второй очереди пассажирского вестибюля железнодорожной станции Минская.

Он также поблагодарил президента России Владимира Путина за то, что глава РФ держит под контролем столичные проекты. Кроме того, Собянин выразил благодарность правительству РФ и РЖД, которые выступают главными инвесторами и ключевыми строителями города.