Школьники из Москвы получили послания от участников СВО в рамках акции «Письмо солдату»

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Учащиеся столичной школы № 1155 получили ответные послания от участников спецоперации в рамках акции «Письмо солдату». Об этом сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы в понедельник, 26 декабря.

— Ученикам школы № 1155 — участникам акции «Письмо солдату» — вручили письма от бойцов СВО. Ребята получили их из рук заместителя председателя Государственной думы Анны Кузнецовой, — говорится в сообщении.

Начало акции состоялось в преддверии Дня Победы, а по окончании праздника дети продолжили отправлять письма солдатам. На данный момент участникам спецоперации доставлено уже более 15 тысяч посланий, где дети выражают им слова поддержки, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что детям жителей новых регионов России и участникам спецоперации отправили подарки на Новый год, а также гуманитарную помощь. По словам председателя комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерины Драгуновой, в состав подарочных наборов вошли конфеты, теплые вещи, варежки и открытки.