Около 12 тысяч цельных артефактов нашли археологи в Москве в 2022 году

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В этом году столичные археологи обнаружили в городе 250 тысяч находок, из которых около 12 тысяч — цельные артефакты. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщил руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

— Находки этого сезона нас поражают своим многообразием. За 2022 московскими археологами было обнаружено порядка 12 тысяч цельных археологических предметов. Общее количество находок, включая фрагменты предметов, составило 250 тысяч, — сказал он.

Глава департамента добавил, что в этом году специалисты проводили работы на 659 площадках. Общая площадь проводимых раскопок составила более 10 тысяч квадратных метров.

Найденные артефакты будут переданы в мастерские города, где специалисты займутся их восстановлением, передает официальный сайт мэра Москвы.

11 декабря сообщалось, что столичные археологи передали на реставрацию свыше 300 археологических предметов, возраст самых древних из них составляет 400 лет. Они были обнаружены в процессе раскопок в Потаповском переулке.