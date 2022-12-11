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Археологи передали на реставрацию свыше 300 предметов, найденных в Потаповском передаче

Араз Салехов
Город
Археологи передали на реставрацию свыше 300 предметов, найденных в Потаповском передаче
Фото: shutterstock

Столичные археологи передали на реставрацию свыше 300 археологических предметов, возраст самых древних из них составляет 400 лет. Они были обнаружены в ходе раскопок в Потаповском переулке. Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Археологические работы в Потаповском переулке подарили нам множество разнообразных артефактов, рассказывающих о повседневной жизни москвичей в прошлые века. Всего было обнаружено 309 предметов, которые относятся к периоду с XVII до начала XX века, — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

В частности, было обнаружено много расписных, рельефных полихромных и красных печных изразцов, фрагментов голландских курительных трубок, фарфоровых и глиняных игрушек и статуэток, столовой посуды и стеклянных бутылок, а также аптечных флаконов и косметических баночек.

Емельянов добавил, что в ходе раскопок археологи нашли полностью сохранившийся красный печной изразец первой половины XVII века с изображением двуглавого орла, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

До этого москвичам рассказали о тайнах монетах времен Екатерины II из «Царицына». Так, в столичном музее хранится несколько экземпляров массивных и очень эффектных монет екатерининских времен. На каждой можно увидеть изображение двух соболей, стоящих на задних лапах.

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