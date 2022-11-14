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Москвичам рассказали о тайнах монет времен Екатерины II из «Царицына»

Араз Салехов
Город
Москвичам рассказали о тайнах монет времен Екатерины II из «Царицына»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

Коллекция монет времен Екатерины II хранится в музее-заповеднике «Царицыно», она может служить отличной иллюстрацией к разговору об эпохе. Об этом в понедельник, 14 ноября, рассказал старший научный сотрудник музея-заповедника Павел Ермолов.

В столичном музее хранится несколько экземпляров массивных и очень эффектных монет екатерининских времен. На каждой можно увидеть изображение двух соболей, стоящих на задних лапах.

— Решение о чеканке особенной монеты для Сибирского царства Екатерина II приняла в 1763 году, а массово производить ее начали с 1766-го. Историки до сих пор спорят о причинах такого решения. Некоторые считают, что поводом послужило само существование колыванской меди. Другие говорят, что в Сибирь было тяжело доставлять большое количество монет, поэтому проще было наладить производство на месте, — говорит Павел Ермолов.

Более подробную информацию о монетах эпохи Екатерина II можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

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