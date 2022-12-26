Политолог Светов объяснил, почему заявления ЕС о рекордных запасах газа являются ложью

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Заявления о том, что в Европе рекордными темпами растут запасы голубого топлива, являются попыткой снизить угрозы со стороны РФ касательно полного прекращения поставок газа в те страны, которые выступают за введение потолка цен на российские энергоресурсы. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил политолог Юрий Светов.

По мнению эксперта, публикации о якобы большом запасе газа, накопленном за последние десять месяцев в странах ЕС, — попытка косвенного воздействия на Россию.

— Европейский союз уже согласовал потолок цен на российский газ. Он будет установлен на уровне 180 евро за мегаватт-час и начнет действовать с 15 февраля, — напомнил Светов. — В то же время в ЕС понимают, что Россия, как и в ситуации с нефтью, не будет отмалчиваться в стороне и примет решение о полном прекращении поставок голубого топлива в те страны, которые поддержат данную инициативу. Дабы смягчить гнев России, а вернее, обескуражить ее, они выпускают публикации, где сообщают о том, что будто бы накопили рекордный запас. Но это, простите, звучит абсолютно безумно.

Светов отметил, что у Европы просто негде взять столько сырья, чтобы полностью обеспечить свои хранилища газовыми запасами. Ведь главным альтернативным источником газа для европейцев выступают сегодня Соединенные Штаты, пояснил спикер.

— Поставляемый из США газ является сжиженным, и пока не хватает терминалов для регазификации этого вида сырья, чтобы Европа могла им спокойно пользоваться, — сказал Светов. — Альтернативой американским поставкам являются поставки из Катара. Но Европа почему-то развернула какую-то идиотскую информационную войну против этой страны с непонятными обвинениями. В связи с чем у Катара желание отдавать Европе последнее, чтобы удовлетворить ее запросы, полностью отпало.

Эксперт признался, что подобная история ранее уже повторялась.

— Когда Запад принимал решение о введении потолка цен на нашу нефть, Россия заявила, что откажется поставлять черное золото тем странам, которые подписались под этой инициативой. И европейцы ничего лучше не придумали тогда, как выпустить несколько безумных статей в Bloomberg о том, что нашей нефтью затовариваются, а Индия и ряд стран якобы уже отказались от поставок. Потом все сошло на нет.

Итог один: все эти статьи — попытка шантажировать Россию и манипулировать ей, но это абсолютно неэффективная тактика, которая не обеспечит европейцам выгодных условий получения энергоресурсов из РФ, заверил спикер.

О том, что объемы запасенного к зиме газа в Европе превысили ее потребности, а газовые хранилища практически заполнены, сообщили накануне в Bloomberg. В агентстве уточнили, что избыток топлива образовался вследствие теплой погоды и активного наращивания поставок сжиженного природного газа (СПГ).