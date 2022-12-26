Колокольцев: Россия не дала ВОЗ продвинуть «нарколиберальные инициативы»

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Россия не позволила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) продвинуть «нарколиберальные инициативы». Об этом в понедельник, 26 декабря, заявил глава МВД Владимир Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета.

— На текущий момент почти четверть государств мира заявляет о толерантном отношении к каннабису, относя его к разряду так называемых легких наркотиков. Россия неукоснительно придерживается строгих мер контроля за оборотом наркосодержащей конопли, ее производных и проводит масштабную разъяснительную работу на международных площадках, — сказал министр.

Благодаря принимаемым в стране мерам ряд «нарколиберальных инициатив» ВОЗ были отклонены, а количество каннабиноидов, которые изымаются в России, доказывают правильность этих усилий, подчеркнул он. Так, с начала года из незаконного оборота выведено около девяти тонн марихуаны и других производных каннабиса, передает «МВД Медиа».

За 2022 год столичные полицейские изъяли около тонны наркотических и других запрещенных веществ. Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по городу Москве полковник полиции Андрей Орлов рассказал «Вечерней Москве», как в городе изменилась ситуация с развитием онлайн-площадок для незаконной торговли запрещенными веществами и как выявляют преступников.