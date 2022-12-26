Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Колокольцев: Россия не дала ВОЗ продвинуть «нарколиберальные инициативы»

Лейла Алиева
Общество
Колокольцев: Россия не дала ВОЗ продвинуть «нарколиберальные инициативы»
Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия не позволила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) продвинуть «нарколиберальные инициативы». Об этом в понедельник, 26 декабря, заявил глава МВД Владимир Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета.

— На текущий момент почти четверть государств мира заявляет о толерантном отношении к каннабису, относя его к разряду так называемых легких наркотиков. Россия неукоснительно придерживается строгих мер контроля за оборотом наркосодержащей конопли, ее производных и проводит масштабную разъяснительную работу на международных площадках, — сказал министр.

Благодаря принимаемым в стране мерам ряд «нарколиберальных инициатив» ВОЗ были отклонены, а количество каннабиноидов, которые изымаются в России, доказывают правильность этих усилий, подчеркнул он. Так, с начала года из незаконного оборота выведено около девяти тонн марихуаны и других производных каннабиса, передает «МВД Медиа».

За 2022 год столичные полицейские изъяли около тонны наркотических и других запрещенных веществ. Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по городу Москве полковник полиции Андрей Орлов рассказал «Вечерней Москве», как в городе изменилась ситуация с развитием онлайн-площадок для незаконной торговли запрещенными веществами и как выявляют преступников.

Владимир Колокольцев ВОЗ Россия Наркотики
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Ресторанная сфера стабилизируется

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В мелочах проявляется многое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наряжая елку, ожидаем чуда

Ольга Косец
Ольга Косец

Каждый дом хранит легенды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Киеве ждут русские танки. Дождутся. Скоро

Наталья Киселева
Наталья Киселева

Практикум вместо репетитора

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Найти и описать актуальную тему

Все мнения
О проекте