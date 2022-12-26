ФСБ опубликовала данные ликвидированных в Брянской области украинских диверсантов

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Стали известны имена украинских диверсантов, ликвидированных сотрудниками ФСБ при попытке проникнуть в Брянскую область. Об этом стало известно в понедельник, 26 декабря.

По данным ведомства, все диверсанты являлись гражданами Украины. Самому старшему их них было 38 лет, а самому младшему, Богдану Лягову с позывным «Апполон» — 19.

Группа состояла из четырех человек. Тарас Карпюк с позывным «Тарасий» и Максим Михайлов «Не пей пиво» были саперами, а руководил группой Юрий Горовец, у которого был позывной «Святоша», сообщает РИА Новости.

26 декабря в ФСБ сообщили, что на российско-украинской границе в Брянской области была уничтожена украинская ДРГ. У диверсантов при себе имелось оружие иностранного производства, в том числе германские пистолеты-пулеметы SIG Sauer и патроны к ним.

Помимо этого, у украинцев было оборудование для навигации и связи, а также четыре взрывных устройства общей мощностью около 40 килограммов в тротиловом эквиваленте.