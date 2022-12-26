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«ОК» внесли на свою интерактивную карту 10 заповедных территорий России

Александр Афонин
Общество
«ОК» внесли на свою интерактивную карту 10 заповедных территорий России
Фото: Pexels

Социальная сеть «Одноклассники» расширила список заповедников, национальных, природных парков и заказников России на своей интерактивной карте, включив в нее десять новых мест. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети в понедельник, 26 декабря.

— Новые десять точек станут продолжением совместного проекта с агентством «Лес» — интерактивной карты. Она станет для миллионов людей настоящим туристическим справочником и подскажет направления для посещения в зимние праздники, — говорится в сообщении.

Теперь в интерактивной карте собрано 20 природных территорий, расположившихся от Карелии до Кавказа. В последнем обновлении были добавлены «Заповедное Подлеморье» на северо-восточном побережье Байкала, национальные парки «Югыд ва», «Русский Север» и другие места.

«ОК» внесли на свою интерактивную карту 10 заповедных территорий России Фото: Пресс-служба социальной сети «Одноклассники»

Помимо этого, пользователи смогут ознакомиться с маршрутами по природным территориям, ближайшими базами отдыха, ресторанами и кафе.

До этого «Одноклассники» совместно со Всемирным фондом дикой природы подготовили серию предновогодних активностей в поддержку исчезающих морских выдр. Пользователи смогут установить тематические рамки на аватар и добавить новые стикеры.

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