Прокуратура взяла на контроль расследование смертельного ДТП на МКАД
Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств смертельного ДТП на МКАД. Об этом «Вечерней Москва» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 26 декабря.
Установлением обстоятельств происшествия занимается прокуратура Северо-Восточного административного округа.
На видеозаписи, опубликованной ведомством, видно, что легковой автомобиль, столкнувшийся со стоящим на обочине КамАЗом, не тормозил перед столкновением, а, скорее, набирал скорость.
ДТП, о котором идет речь, произошло на внутренней стороне 82-го километра МКАД. В результате столкновения погибли два человека: водитель и пассажир легковушки.
В районе аварии работают оперативные службы города. Движение на участке дороги затруднено, оно осуществляется по пяти полосам из шести.