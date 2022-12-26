Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Прокуратура взяла на контроль расследование смертельного ДТП на МКАД

Степан Жирнов
Происшествия
Прокуратура взяла на контроль расследование смертельного ДТП на МКАД
Фото: Depositphotos
Москва, МКАД, 82-й километр Карта всех событий

Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств смертельного ДТП на МКАД. Об этом «Вечерней Москва» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 26 декабря.

Установлением обстоятельств происшествия занимается прокуратура Северо-Восточного административного округа.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

На видеозаписи, опубликованной ведомством, видно, что легковой автомобиль, столкнувшийся со стоящим на обочине КамАЗом, не тормозил перед столкновением, а, скорее, набирал скорость.

ДТП, о котором идет речь, произошло на внутренней стороне 82-го километра МКАД. В результате столкновения погибли два человека: водитель и пассажир легковушки.

В районе аварии работают оперативные службы города. Движение на участке дороги затруднено, оно осуществляется по пяти полосам из шести.

Район Лианозово Москва Смерть ДТП Прокуратура
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Ресторанная сфера стабилизируется

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В мелочах проявляется многое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наряжая елку, ожидаем чуда

Ольга Косец
Ольга Косец

Каждый дом хранит легенды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Киеве ждут русские танки. Дождутся. Скоро

Наталья Киселева
Наталья Киселева

Практикум вместо репетитора

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Найти и описать актуальную тему

Все мнения
О проекте