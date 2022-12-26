Прокуратура взяла на контроль расследование смертельного ДТП на МКАД

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Москва, МКАД, 82-й километр Карта всех событий

Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств смертельного ДТП на МКАД. Об этом «Вечерней Москва» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 26 декабря.

Установлением обстоятельств происшествия занимается прокуратура Северо-Восточного административного округа.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

На видеозаписи, опубликованной ведомством, видно, что легковой автомобиль, столкнувшийся со стоящим на обочине КамАЗом, не тормозил перед столкновением, а, скорее, набирал скорость.

ДТП, о котором идет речь, произошло на внутренней стороне 82-го километра МКАД. В результате столкновения погибли два человека: водитель и пассажир легковушки.

В районе аварии работают оперативные службы города. Движение на участке дороги затруднено, оно осуществляется по пяти полосам из шести.