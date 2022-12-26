Акция «Московский новогодний ЗОЖ-КОЛЛАЖ 2023!» стартует в столице 26 декабря

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С 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года в столице пройдет ежегодная информационная акция «Московский новогодний ЗОЖ-КОЛЛАЖ 2023!». Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента СМИ и рекламы в понедельник, 26 декабря.

— С 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года Департамент здравоохранения города Москвы, с целью популяризации условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью, проведет ежегодную информационную акцию «Московский новогодний ЗОЖ-КОЛЛАЖ 2023!» — говорится в сообщении.

Участникам предстоит подготовить тематическую фотографию и опубликовать ее в социальной сети «ВКонтакте», а также на портале акции. 9 января специалисты начнут собирать единый коллаж из всех присланных работ.

Итоговый результат появится 23 января в социальных сетях Молодежного совета при Департаменте здравоохранения города Москвы и на официальном сайте столичного ведомства.

До этого сообщалось, что в этом году мероприятия фестиваля «Путешествие в Рождество» объединили 32 площадки Москвы. Программа посвящена укреплению семейных ценностей и затрагивает такие важные темы, как помощь ближнему и поддержка участников спецоперации.