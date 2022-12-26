Первые автомобили «Москвич» поступили в розничную продажу

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Первые легковые автомобили «Москвич 3е» с электродвигателем поступили в розничную продажу по цене 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в дилерском центре «Петровский» автосалона «Белая дача» в понедельник, 26 декабря.

— Первые автомобили приехали, можем уже принимать клиентов, потому что (люди — прим. «ВМ») интересуются, знают, что мы дилеры. Рекомендованные розничные цены, одинаковые для всех дилеров, устанавливает производитель, — говорится в сообщении.

Также продается вариант с бензиновым двигателем по цене 1,97 миллиона рублей. Помимо этого, в дилерском центре уточнили, что автомобили начинают наполнять склады.

На сегодняшний день компания занимается приведением шоу-румов в соответствие с требованиями производителя. К тому времени, как работы с внешним видом дилерских центров подойдут к концу, «склад будет уже полный», передает ТАСС.

К середине декабря на заводе «Москвич» уже произвели более 160 автомобилей с бензиновым двигателем, началась подготовка к сборке электромобилей. А всего до конца года будет собрано еще около 440 автомобилей. Корреспондент «Вечерней Москвы» одной из первых побывала на заводе и узнала, какие перспективы открываются у отечественного автопрома.