Следствие попросило арестовать подозреваемого во взятке чиновника Росавиации

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Обыски у трех чиновников прошли в центральном офисе Росавиации на Ленинградском проспекте в Москве. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в понедельник, 26 декабря.

Уточняется, что участие в мероприятиях принимали свыше десяти сотрудников МВД и ФСБ. По данным газеты, правоохранители проверили кабинеты начальника Управления по цифровой трансформации и обеспечения Татьяны Кочеровой, начальника Управления правового обеспечения и имущественных отношений Анны Пасько и начальника Управления финансового обеспечения, бюджетного планирования и отчетности Елены Кудлаевой.

Обыски прошли в рамках уголовного дела, которое возбудили из-за хищения неосвоенных бюджетных средств, которые были предназначены для субсидирования межрегиональных рейсов.

Вскоре стало известно, что в Дорогомиловский суд Москвы поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении замначальника управления по цифровизации Росавиации Александра Матюшкина. Он, по информации издания, подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

В Росавиации сообщили, что недавно принятый на работу сотрудник управления цифровой трансформации и обеспечения был задержан для проведения следственных мероприятий в связи с получением «отката» от поставщика компьютерного оборудования.

Текущие события не связаны с предоставлением мер господдержки аэропортам и авиакомпаниям, заверили в ведомстве. Информация о состоявшихся обысках у главы Росавиации, как уточняется, также не соответствуют действительности.

Сотрудники и руководство Росавиации оказывают следствию необходимое содействие, передают «Известия».

До этого стало известно, что Басманный районный суд заключил под стражу двух предпринимателей по делу начальника управления по противодействию коррупции ФТС России, генерала Дмитрия Мурышова.

Директора ООО «Вектор Фрахт» Дмитрия Нестеренко и советника из ООО «Агроменеджмент» Илью Окорокова подозревают в посредничестве при передаче взятки. Суд заключил их под стражу до 8 февраля 2023 года.