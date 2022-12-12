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Суд арестовал двоих предпринимателей по делу генерала Мурышова

Степан Жирнов
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Суд арестовал двоих предпринимателей по делу генерала Мурышова
Фото: shutterstock

В Москве Басманный районный суд заключил под стражу двух предпринимателей по делу начальника управления по противодействию коррупции ФТС России, генерала Дмитрия Мурышова. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда в понедельник, 12 декабря.

Директора ООО «Вектор Фрахт» Дмитрия Нестеренко и советника из ООО «Агроменеджмент» Илью Окорокова подозревают в посредничестве при передаче взятки. Суд заключил их под стражу до 8 февраля 2023 года.

Ранее стало известно, что самого Дмитрия Мурышова задержали и арестовали на такой же срок в пятницу, 9 декабря. Его подозревают в получении взятки.

Еще одно дело о взятках было возбуждено в Ленинградской области. По подозрению в получении взятки задержан глава Комитета по топливно-энергетическому комплексу региона. Его обвиняют в том, что он вместе с подельниками в качестве награды за подписание госконтрактов получал от нанятых подрядчиков крупные взятки.

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