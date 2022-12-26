«Это может быть успех»: астролог Глоба дала прогноз для Львов на 2023 год

Фото: YouTube / Надежда Стрелец

В первой половине следующего года людей, родившихся под знаком Льва, ожидает успех вдали от дома. Об этом сообщила астролог Тамара Глоба.

— Это может быть успех, связанный с работой, творчеством, лидерством, которое Лев хочет получить. Возможны знакомства вдали от дома, а также личный успех и любовь, — сказала она.

Специалист по звездному небу добавила, что Львам не стоит упиваться радостью в следующем году. Вместо этого им стоит сделать акцент на заботе о близких людях.

Кроме того, представители этого знака зодиака могут столкнуться с финансовыми проблемами. Однако к весне проблемы решатся, и все вернется в прежнее русло.

Также Львов ждет успех в карьере, так как руководство будет их во всем поддерживать, сказала Глоба на YouTube-канале Надежды Стрелец.

До этого Тамара Глоба рассказала, что во второй половине 2023 года Девы столкнутся с большими переменами в своей жизни. По ее словам, вокруг интересов представителей данного знака зодиака произойдет множество споров, а в их отношениях с партнером возможны трудности.