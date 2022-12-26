«Возможность хороших дорог»: Глоба составила прогноз для Дев на 2023 год

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Во второй половине 2023 года Девы столкнутся с большими переменами в своей жизни. Об этом рассказала астролог Тамара Глоба.

— Вторая половина года — это возможность хороших дорог. Девам будут помогать дальние партнеры. Вдали от дома будут личный успех, хорошие знакомства, новые возможности, которые перейдут на следующий год, — отметила она.

Множество споров произойдет и вокруг интересов представителей данного знака зодиака, также возможны и трудности в отношениях с партнером. Однако осенью Девы преодолеют все препятствия, заверила Глоба в интервью для YouTube-канала Надежды Стрелец.

Кардинальные перемены ожидают в новом году и Весов. По словам Глобы, это случится примерно с середины октября до начала ноября.

До этого астролог и нумеролог Анастасия Турунцева рассказала, как добиться исполнения желаний на Новый год. Загадывать желание нужно особенным способом: его следует записать на листе бумаги. Для этого специалист посоветовала выбирать краткосрочные мечты и цели, которые могут осуществиться за грядущий календарный год.