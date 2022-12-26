Замглавы отдела по цифровизации Росавиации отправили в СИЗО по делу о взятке

Фото: Пресс-служба Дорогомиловского суда Москвы

Дорогомиловский районный суд заключил под стражу на два месяца заместителя начальника управления Росавиации Александра Матюшкина по подозрению во взяточничестве. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в понедельник, 26 декабря.

— 26 декабря 2022 года постановлением Головинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя начальника управления цифровизации Росавиации Матюшкина Александра Викторовича, — говорится в сообщении.

Срок ареста, как уточняется, продлится до 24 февраля 2023 года.

До этого сообщалось, что в Дорогомиловский суд Москвы поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Матюшкина. Он подозревался в получении взятки в особо крупном размере.

По данным СМИ, перед этим обыски прошли у трех чиновников в центральном офисе Росавиации на Ленинградском проспекте в Москве. Уточняется, что участие в мероприятиях принимали свыше десяти сотрудников МВД и ФСБ.

Обыски прошли в рамках уголовного дела, которое возбудили из-за хищения неосвоенных бюджетных средств, предназначенных для субсидирования межрегиональных рейсов.