Более семи тысяч москвичей в 2022 году стали участниками киноклуба «Поклонка»

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Киноклуб «Поклонка» при Музее Победы пригласил на завершающий в 2022 году кинопоказ, который состоится 29 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Все желающие могут стать зрителями нового российского анимационного фильма «Большое путешествие. Специальная доставка». Участие бесплатное по предварительной регистрации.

За весь 2022 год в рамках киноклуба было проведено свыше 50 показов, зрителями которых стали порядка семи тысяч человек. По словам ведущего киноклуба, киноведа Геннадия Ходоса, на сеансы приходит все больше новых людей, которые обзаводятся там знакомствами, после чего они появляются на показах уже компаниями.

Ежемесячно в программе «Поклонки» присутствует «большой российский блокбастер». Есть и необычное кино, получившее награды на международных кинофестивалях. Для самых юных зрителей организаторы приготовили новые мультфильмы.

Традиционно перед стартом киносеансов выступает киновед и рассказывает интересные факты о картине, ее создателях и актерах. Некоторые фильмы представляют сами авторы, съемочная группа и актеры.

Так, в 2022-м показ картины «Первый Оскар» открывала гендиректор «Московского кино», продюсер фильма Наталья Мокрицкая. С нового года вводится система именных карт лояльности для участников киноклуба, с помощью которых можно будет покупать билеты по скидке.

23 декабря в Волоколамске завершился XIX международный фестиваль военно-патриотического фильма «Волоколамский рубеж». Обладателем спецприза от Музея Победы стала документальная картина «Маршал Победы Говоров» режиссера Вячеслава Серкеза.