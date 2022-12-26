В Британии заявили, что Пеле попрощался с семьей из-за ухудшения состояния

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Легенда мирового футбола Пеле попрощался с родными и близкими. Об этом в понедельник, 26 декабря, заявил в Twitter британский бизнесмен, владелец агентства спортивного менеджмента Фрэнк Халид.

— Пеле попрощался с родными и друзьями. Легенда футбола постепенно проигрывает битву с онкологией, семья заявила, что «его состояние снова ухудшилось», — написал Халид.

В свою очередь авторитетный спортивный журналист Тарик Панжа подверг критике заявление предпринимателя. Он задался вопросом о том, каким образом Халид получил данную информацию.

Помимо этого, Панжа назвал аккаунты, которые информируют о состоянии здоровья тяжелобольного человека, «ужасными». Пеле действительно «серьезно болен», но подобные «непроверенные инсайды» поражают, сетует он.

О госпитализации Пеле с «общим отеком» стало известно 30 ноября. Тогда его доставили в больницу имени Альберта Эйнштейна в городе Сан-Паулу, где он до этого проходил обследования.

У легенды футбола был выявлен генерализованный отек тела, включая декомпенсированную сердечную недостаточность. Также у него наблюдалась общая спутанность сознания.