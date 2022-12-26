Дорогу и мост через реку Сосенку ввели в эксплуатацию в ТиНАО

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Москва, поселение Сосенское Карта всех событий

В ТиНАО ввели в эксплуатацию новую дорогу, а также мост через реку Сосенку. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщил руководитель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

— Дорога обеспечит удобный выезд для жителей новых жилых кварталов к транспортной развязке в районе Старопрокшинского и Калужского шоссе. Также на дорожном участке был возведен автодорожный мост через реку Сосенку, — сказал он.

Общая протяженность дороги составила 747 метров. При ее строительстве рабочие обустроили по две полосы движения в оба направления.

В рамках работ по возведению моста специалисты также укрепили берег реки и создали новые инженерные коммуникации, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что в Новой Москве специалисты почти окончили работы по строительству автомобильной дороги Варшавское шоссе — деревня Андреевское — деревня Яковлево. Проект включает в себя обустройство дорожного полотна и возведение трех искусственных транспортных сооружений.