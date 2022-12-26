Специалисты ввели в эксплуатацию спортивное ядро для школы в Западном Дегунине

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

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В столичном районе Западное Дегунино ввели в эксплуатацию спортивное ядро для школы № 2098 имени Героя Советского Союза Льва Доватора. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

— Жилая застройка в районе активно развивается, поэтому образовательному комплексу было необходимо расширение. На первом этапе строительных работ для учеников уже функционирующего учебного корпуса обустроено современное спортивное ядро с полем для мини-футбола и несколькими спортивными площадками, — сказал он.

В скором времени на территории школы появится еще один учебный корпус на 400 учеников. Его строительство будет проходить за счет городского бюджета. Кроме того, специалисты проведут полную реорганизацию участка, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что в Дмитровском районе Москвы возведут детский сад на 250 мест. Совокупная площадь здания составит четыре тысячи квадратных метров, где разместятся медицинский блок, музыкальный зал и многое другое.