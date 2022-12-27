Армия и силы МВД Сербии привели в боевую готовность по приказу Вучича

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Вооруженные силы Сербии и силы Министерства внутренних дел страны по приказу президента страны Александра Вучича приведены в боевую готовность. Об этом сообщили в понедельник, 26 декабря, вице-премьер, министр обороны Сербии Милош Вучевич и глава МВД республики Братислав Гашич.

Глава Минобороны заявил, что это поднимает армию страны на «наивысший уровень» до действий, которые могут защитить территориальную целостность и суверенитет балканской республики, «предотвращая погром и террор в отношении сербов».

Гашич в свою очередь подчеркнул, что силы МВД будут переданы под командование начальника генерального штаба и займут позиции, который были предусмотрены оперативным планом, пишет агентство Tanjug.

Накануне Александр Вучич пообещал защитить сербское население в Косове и Метохии после приведения Приштиной армии в полную боевую готовность. Политик отметил, что Белград находится в «тяжелой ситуации», однако сделает все, чтобы сохранить в регионе мир и стабильность.