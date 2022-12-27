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Приметы и советы

Джилл Байден рассказала, что ежегодно получает от мужа стихи на Рождество

Егор Провоторов
В мире
Джилл Байден рассказала, что ежегодно получает от мужа стихи на Рождество
Фото: whitehouse

Первая леди Соединенных Штатов Америки Джилл Байден в понедельник, 26 декабря, рассказала, что президент страны Джо Байден каждое католическое Рождество дарит ей стихи.

В интервью голливудской актрисе Дрю Бэрримор в рамках ее ток-шоу, на которое Байдены пришли вместе, Джилл рассказала, что супруг однажды купил ей чистую книжку и ежегодно пишет туда по стихотворению.

На вопрос телеведущей, сам ли Байден пишет эти произведения, глава американского государства ответил утвердительно. Он отметил, что ему есть много, о чем написать. Также президент США рассказал, что делал предложение Джилл пять раз.

Президенту США Джозефу Байдену 20 ноября исполнилось 80 лет. Однако отметил свой юбилей он только 21 ноября, в тесном кругу родных и близких. «Вечерняя Москва» собрала занимательные факты жизни самого возрастного президента Соединенных Штатов.

К примеру, первая леди США Джилл Байден однажды рассказала, что ее супруг обожает сладкое, а особенно кокосовый торт, который американский лидер может есть буквально бесконечно.

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