Лавров заявил о попытках Киева втянуть США и НАТО в лобовое столкновение с Россией

Фото: МИД РФ

Киевский режим пытается еще глубже втащить Соединенные Штаты и других членов Североатлантического альянса (НАТО) в конфликт на Украине, рассчитывая на их лобовое столкновение с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

— Достаточно вспомнить провокацию 15 ноября с падением украинской ракеты ПВО на территории Польши, которую Зеленский лживо пытался выдать за российскую — отметил глава внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, хорошо, что Брюсселю и Вашингтону тогда «хватило ума» не поддаться на эту уловку. Однако инцидент показал, что «киевский режим не остановится ни перед чем», подчеркнул Лавров в интервью ТАСС.

В середине декабря глава МИД РФ заявил, что специальная военная операция на Украине была необходима, чтобы Запад не смог окончательно превратить страну в «анти-Россию». По словам министра, западные страны прилагали все усилия, чтобы не допустить участия России в международных делах в качестве самостоятельного и сильного игрока.