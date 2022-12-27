Девушка Тимати Валентина Иванова опровергла слухи о расставании с рэпером

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Возлюбленная российского рэп-исполнителя и бизнесмена Тимати Валентина Иванова опровергла появившиеся в Сети слухи о расставании с артистом. На своей странице в одной из социальных сетей она опубликовала ролик, на котором показала, как музыкант ухаживает за ней в ресторане.

Несмотря на слухи о разрыве, возлюбленные продолжают появляться в элитных московских заведениях, а недавно они вмести пришли на свадьбу рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой.

В комментариях под видео из ресторана многие поклонники Тимати и его новой пассии сошлись во мнении, что Валентина может стать «последней девушкой» музыканта. Некоторые фанаты уверены, что рэпер женится на модели, особенно учитывая, что девушка очень нравится маме Тимура Юнусова Симоне, пишет портал StarHit.

В конце ноября бывшая возлюбленная Тимати Анастасия Решетова ответила на вопрос подписчиков своего микроблога о том, как она перенесла расставание с рэпером. По словам девушки, это расставание не было горьким. Решетова назвала рэпера «не ее человеком».