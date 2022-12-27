Никита Пресняков раскрыл источник своего заработка в США

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков спешно уехал из России после объявления частичной мобилизации. Основные источники его заработка при этом, как выяснилось, остались в России. Поэтому оставалось секретом, где звездный наследник брал деньги на жизнь в США.

Завесу тайны приоткрыл сам Пресняков, впервые выйдя на связь с поклонниками в одной из социальных сетей. В настоящее время артист находится на Гавайях, куда приехала и его жена Алена Краснова. Там они снимают клип для некой певицы, имя которой музыкант называть не стал.

По словам звездного наследника, он отыскал идеальный вариант, как перезагрузиться прямо во время работы. Поэтому он будет снимать видеоклип в таком красивом месте. Сейчас Пресняков занимается поиском локации для съемок, пишет портал Teleprogramma.pro.

До недавних пор Краснова оставалась в России, тогда как ее супруг отправился в Соединенные Штаты. Видимо, она не могла быть рядом с мужем из-за отсутствия визы. Теперь девушка получила документ и сразу же отправилась к артисту.