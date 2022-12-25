«Наконец-то вырвались»: сбежавший из страны внук Пугачевой забрал жену в США

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

После объявления в России частичной мобилизации 31-летний внук певицы Аллы Пугачевой сбежал в Соединенные Штаты. Однако в Москве оставалась супруга музыканта Алена Краснова. Видимо, она не могла быть рядом с мужем из-за отсутствия визы. Теперь девушка получила документ и сразу же отправилась к артисту.

Чтобы отпраздновать воссоединение, супруги улетели на Гавайи. На своей странице в соцсети Алена рассказывает о путешествии, а музыкант делится фото потрясающих закатов. Как оказалось, Пресняков отправился на острова не только для того, чтобы отдохнуть. Он также надеется там подзаработать.

— Наконец-то вырвались с женой отдохнуть на пару дней! В последнее время очень стрельнула моя клипмэйкерская сфера деятельности, так что уже мозги съезжали. Нашел идеальный вариант, как успеть перегрузиться во время работы. Я в этой красоте снимаю клип певице через пару дней, мы приехали на пару дней раньше, чтоб искать локации для съемок и все посмотреть заодно, — написал внук Примадонны в своем микроблоге.

Подписчики остались в восторге от снимков, которыми делится звезда.

«Как из кино»; «Потрясающе там»; «Очень хочу побывать, просто мечта всей жизни, по-хорошему завидую», — написали фолловеры, передает «Экспресс газета».

В конце октября сообщалось, что сына Кристины Орбакайте заметили в одном из баров в Калифорнии. Пресняков обосновался в доме матери в Лос-Анджелесе. Именно в этом городе его и заметили в ночном заведении.