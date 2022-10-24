Внука Аллы Пугачевой заметили в одном из ночных клубов Лос-Анджелеса

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Старший внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков резко пропал из социальных сетей после объявления частичной мобилизации в России. По некоторой информации, член звездного семейства покинул страну.

Теперь же слухи нашли подтверждение. Сына Кристины Орбакайте на днях заметили в одном из ночных клубов в Калифорнии. Как пишет портал CTnews, Пресняков обосновался в доме матери в Лос-Анджелесе. Именно в этом городе его и заметили в «злачном заведении».

Накануне появились данные, что после своего отъезда из России внук Пугачевой начал распродавать имущество. Он владеет земельным участком в Краснодарском крае, на котором находится магазин популярной торговой сети. На одном из сайтов про продаже недвижимости появилось объявление о реализации данной торговой площади.

До этого сообщалось, что внука Примадонны якобы призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации. Повестку ему вручили прямо во время репетиции. Уточнялось, что пиар-директор артиста отказалась от комментариев по этому поводу.