Бежавший из страны внук Пугачевой распродает имущество в России

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Старший внук Аллы Пугачевой, певец и актер Никита Пресняков вскоре после объявления в России частичной мобилизации спешно уехал из страны. Он пешком пересек границу с Эстонией и теперь находится или в Литве, или в Соединенных Штатах — артист до сих пор он не вышел на связь и не обозначил свое местонахождение.

Журналистам стало известно, что Пресняков после побега начал распродавать имущество. Он владеет земельным участком в Краснодарском крае, на котором находится магазин популярной торговой сети. И на одном из сайтов про продаже недвижимости появилось объявление о реализации данной торговой площади.

— Продам действующий магазин. Здание и земельный участок в собственности. Договор на десять лет, до 2028 года. Арендная ставка 236 тысяч рублей в месяц; до апреля 2023 аренда снижена до 160 тысяч, — указано на сайте.

Отмечается, что изначально цена лота составляла 20,5 миллиона рублей. Сейчас предложение подешевело на 500 тысяч, сообщает «Комсомольская правда».

До этого сообщалось, что внука Примадонны якобы призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации. Повестку ему вручили прямо во время репетиции. Уточнялось, что пиар-директор артиста отказалась от комментариев по этому поводу.

Однако вскоре Пресняков лично опроверг данную информацию, ответив подписчикам в комментариях к новому посту в соцсетях.