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Моргенштерн рассказал о попытке вернуться к отношениям с бывшей женой

Егор Провоторов
Общество
Моргенштерн рассказал о попытке вернуться к отношениям с бывшей женой
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Рэп-исполнитель Моргенштерн (признан в России физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента) подтвердил информацию о том, что хотел вернуть семейную жизнь и сойтись с бывшей возлюбленной Диларой Зинатуллиной, однако эта попытка успехом не увенчалась.

Экс-супруги долгое время отказывались признаваться в желании вернуть отношения, несмотря на очевидные факты этого. Однако недавно музыкант на своей странице в одной из социальных сетей написал, что воссоединение действительно произошло.

При этом снова вместе пара пробыла недолго. По словам Моргенштерна, около месяца назад они с бывшей супругой окончательно разорвали романтические отношения без возможности вернуть прошлую любовь, пишет портал StarHit.

В середине ноября Дилара Зинатуллина рассказала, как складываются после развода их отношения с Моргенштерном. По словам блогерши, она рада, что жизнь ее бывшего мужа налаживается. Знаменитость рассказала, что музыкант вновь обрел душевное спокойствие, стал выпускать хиты и заявлять о себе.

Знаменитости Отношения Моргенштерн
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