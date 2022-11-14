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«Все еще общаемся»: бывшая жена Моргенштерна рассказала об отношениях с рэпером

Анастасия Колоскова
Общество
«Все еще общаемся»: бывшая жена Моргенштерна рассказала об отношениях с рэпером
Фото: vk/influesii

Блогер Дилара Зинатуллина рассказала, как складываются после развода их отношения с рэп-исполнителем Моргенштерном (признан на территории России физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента).

— Мы все еще общаемся, всегда общались и даже на момент развода до конца не были уверены, что делаем правильный выбор. Как будут развиваться дальше события — я не знаю, но он один из самых дорогих мне людей в мире. Хотела бы я, чтобы все сложилось иначе? Да, — призналась девушка.

По словам Зинатуллиной, она рада, что жизнь ее бывшего мужа налаживается. Музыкант вновь обрел душевное спокойствие, стал выпускать хиты и заявлять о себе.

При этом Дилара отметила, что ее раздражали заявления недоброжелателей о том, что ее бьюти-бизнес рухнет после развода. Она рассказала, что салон принадлежит ей и работает «вполне успешно». Девушка не стала отрицать, что бывший муж помог ей финансово, однако она подчеркнула, что ее вклад составлял «львиную долю от стоимости этого бизнеса», передает «СтарХит».

10 апреля стало известно, что Моргенштерн и Дилара подтвердили развод. Рэпер прокомментировал видео супруги, где она рассказывает об их расставании.

24 апреля Алишер Моргенштерн во второй раз сделал предложение экс-возлюбленной Диларе Зинатуллиной. Ради этого он приехал к девушке домой во время ее прямого эфира в социальных сетях.

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