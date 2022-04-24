Моргенштерн предложил бывшей жене снова выйти за него замуж

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Российский рэпер Алишер Моргенштерн во второй раз сделал предложение экс-возлюбленной Диларе, пока у них проходит процесс развода.

Певец во время прямого эфира в социальных сетях экс-супруги появился у нее в гостях с букетом цветов. Он сказал, что купил их специально для нее на заправке.

По словам Моргенштерна, он увидел, как Дилара общается со своими фанатами, и решил ворваться к ней внезапно. У певца был второй ключ от квартиры девушки, но в последний момент его план чуть не сорвался.

— Я поднялся, а она мне дверь не открывала еще. Ключ был вставлен с другой стороны, и я не мог открыть. Но потом надо мной сжалилась и впустили в свою обитель. У нас состоялся серьезный разговор, — сказал он.

Дальше пара прошла психологический тест на совместимость, после чего Моргенштерн предложил Диларе выйти за него еще раз, но она отказала, передает Пятый канал.

10 апреля российский рэпер Алишер Моргенштерн прокомментировал видео супруги, блогерши Дилары Зинатуллиной, где она рассказывает об их расставании. Он поддержал бывшую жену и подтвердил ее слова.