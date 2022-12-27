Более 100 миллионов раз москвичи записались онлайн на прием к врачу в 2022 году

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Свыше 100 миллионов раз москвичи записались на прием к врачу онлайн в этом году. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщили в пресс-службе Комплекса соцразвития Москвы.

— Самой первой электронной услугой в здравоохранении, которая появилась уже 10 лет назад, стала онлайн-запись к врачу. На сегодняшний день это одна из наиболее востребованных услуг у москвичей. Например, если два года назад жители столицы записывались к врачу через интернет только в половине случаев, то сейчас около 82 процентов приемов в поликлиниках проводится по предварительной онлайн-записи, — говорится в сообщении.

Причиной популярности такого формата записи к специалисту является как экономия времени, так и широкий функционал, который позволяет выбрать удобную дату и время посещения врача, а при необходимости перенести прием. Записаться к специалисту москвичи могут через мобильные приложения «ЕМИАС.ИНФО», «Госуслуги Москвы», «Моя Москва», а также с помощью порталов mos.ru и emias.info, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также теперь при подключении частных и федеральных медучреждений к единой медицинской информационно-аналитической системе они смогут оформлять медкарты детей для образовательных учреждений в цифровом виде.