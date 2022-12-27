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Москвичам рассказали, кому помогают столичные спасатели зимой

Анастасия Колоскова
Город
Москвичам рассказали, кому помогают столичные спасатели зимой
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Московские спасатели 27 декабря отмечают профессиональный праздник. Специалисты рассказали, какие происшествия чаще всего случаются зимой.

По данным службы спасателей, среди наиболее распространенных в холодное время видов происшествий — выход на лед и проваливание в полынью. Чаще всего это бывает в начале или конце зимы, когда лед наименее прочный. Обычно в такие ситуации попадают горожане, пренебрегающие правилами безопасности. Это спортсмены-любители, рыбаки, а также те, кто стремится сократить путь по льду. Бывает, что в полынье оказываются животные.

Также в зимний период, как и летом, граждане могут заблудиться в лесопарковой зоне. Это случается с теми, кто желает провести выходные на свежем воздухе, к примеру, лыжниками, отправляющимися в небольшой поход.

Помимо этого, зимой есть риск неудачно спуститься с горки на ватрушке или упасть и получить травму при катании на коньках. В последнем случае бывает достаточно вызвать скорую. В тех же случаях, когда из-под ног уходит лед, без спасателей не обойтись, передает официальный сайт мэра Москвы.

В преддверии Дня спасателя корреспондент «Вечерней Москвы» встретился с лучшими сотрудниками этого года, которые участвовали в тушении крупных пожаров.

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