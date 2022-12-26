Как работают московские спасатели

Начальник пожарно-спасательного отряда Управления МЧС России по САО полковник внутренней службы Сергей Гаврилин около служебного автомобиля принимает информацию по рации о ситуации в округе. Он всегда выезжает на крупные пожары вместе со своими товарищами / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

27 декабря сотрудники МЧC отмечают День спасателя. Корреспондент «Вечерней Москвы» встретился с лучшими сотрудниками этого года, которые участвовали в тушении крупных пожаров.

Начальник пожарно-спасательного отряда Северного округа полковник внутренней службы Сергей Гаврилин, хоть по должности и заместитель начальника Управления МЧС по САО, но назвать его «кабинетным работником» можно лишь с натяжкой. Он всегда выезжает на крупные пожары и непосредственно участвует в их тушении.

— Например, в марте у нас в 1:40 ночи пришло сообщение о возгорании на седьмом этаже девятиэтажного дома на Бутырской улице, — рассказывает Сергей Гаврилин. — А ночные пожары сами по себе опасные. Люди теряют бдительность во сне, и вероятность несчастного случая возрастает в разы.

Плюс в ночное время очень сложно подъехать к многоквартирным домам: автовладельцы бросают машины во дворе где попало, чтобы не искать вечером свободные места для парковки. И спасателям приходится ставить служебный транспорт дальше и маневрировать, исходя из сложившейся обстановки.

— На том мартовском пожаре мы спасли 18 человек, трое из которых были дети и одна беременная женщина, — говорит Гаврилин.

Но за 23 года службы больше всего ему запомнилось одно из происшествий, когда горела квартира на третьем этаже. А на пятом отмечали день рождения 12 детей.

— Верхние этажи оказались отрезаны, люди не могли спуститься, так как задыхались в дыму, — вспоминает Сергей Гаврилин. — А внизу, на улице, родители в слезах. И на нас смотрят с последней надеждой. Мы с коллегами поднимались, надевали свои кислородные маски на детей, а потом быстро спускали их по лестничному пролету.

Полковник вспоминает, что встречали их под шквал аплодисментов, от которых шли мурашки по коже.

— До сих пор родители на 27 декабря приносят нам в часть торты, отмечая второе рождение своих детей, — говорит Гаврилин.

В прошлом году он участвовал в тушении лесных пожаров в Мордовии.

— Кстати, способы борьбы с возгоранием в мегаполисе и лесу отличаются. Именно там мне впервые пришлось использовать метод встречного пала, когда мы поджигали траву и направляли огонь навстречу лесному пожару, чтобы он остановился, — рассказывает Гаврилин.

А командир отделения пожарно-спасательной части № 83 прапорщик внутренней службы Антон Лущеко отличился на тушении пожара в доме на улице Алма-Атинской этим ноябрем. Там горела бывшая коммунальная квартира, где находились дети и инвалиды.

— Тогда мы спасли шестерых человек. Всех выносили на своих руках, — рассказывает пожарный.

С его слов, нестандартные ситуации во время выездов бывают очень часто. Так, в сентябре прошлого года он спасал из Москвы-реки тонущую девушку.

— Осложняло ситуацию то, что был сильный ветер, из-за которого появлялись волны, за которыми мы не сразу могли обнаружить девушку, — рассказывает Антон.

С его слов, пострадавшую нашли только минут через пять. Да и в гидрокостюме плыть было невозможно, так как волнами их постоянно прибивало к берегу.

— Тогда я надел просто жилет и поплыл на середину реки, — вспоминает Лущеко.

По данным Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы, в этом году почти 2,5 тысячи спасателей прошли аттестационную комиссию. Они подтвердили свои теоретические и практические знания и физическую подготовку.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий Акимов, руководитель Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы:

— Пожарно-спасательный гарнизон столицы сегодня — это мощная и постоянно развивающаяся система экстренного реагирования. Это преданные своему делу люди: порядка 14 тысяч пожарных, спасателей, диспетчеров, кинологов, пилотов экстренной авиации, операторов Службы 112.

За этот год благодаря их работе только на пожарах удалось сохранить более 800 человеческих жизней, сотням людей помогли. А ветераны пожарно-спасательного дела передают знания и опыт молодым работникам.