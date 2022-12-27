СМИ: План-перехват объявили в ДНР в связи с убийством семьи из восьми человек

Фото: shutterstock

План-перехват объявили в населенном пункте Макеевка в Донецкой народной республике в связи с убийством семьи из восьми человек. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу города Владислава Ключарова.

По данным издания, инцидент произошел накануне вечером около 23 часов. Злоумышленники расстреляли семью, а затем угнали автомобиль.

— Сейчас по городу объявлен план-перехват «Сирена». Пока службы не комментируют эту ситуацию до того, как не будет установлено, что на самом деле произошло, — цитирует мэра агентство в своем Telegram-канале.

До этого о расстреле семьи из восьми человек в населенном пункте Макеевка рассказали в городской администрации. Предположительно, членов семьи расстреляли из автоматического оружия. Среди погибших трое детей. По данным городских властей, самому младшему из погибших был один год. На месте трагедии, произошедшей в Червоногвардейском районе города, в настоящее время работают силовики. Причины инцидента и информация о лицах, которые устроили расправу, уточняются.