Инвестиционный советник Розинов рассказал, как выгодно покупать валюту

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Инвестиционный советник Станислав Розинов рассказал, как выгодно приобрести валюту.

Для того чтобы не прогадать, эксперт советует составить валютную корзину. 50 процентов инвестиций следует вложить в доллары и по 25 процентов — в евро и юани. При подобном соотношении инвестору будут не страшны колебания курсов валют.

Эксперт напомнил, что в настоящее время при покупке доллара и евро можно воспользоваться бэквордацией во фьючерсных контрактах на эти валюты. Это означает, что фьючерсы можно приобрести дешевле стоимости этих валют на бирже. Таким образом, сейчас лучший инструмент для покупки американской и европейской валюты — фьючерсные контракты. Юани можно покупать непосредственно на валютном рынке.

Розинов добавил, что не стоит хранить сбережения в рублях дома. Лучше положить их на вклад, чтобы получить проценты, передает РИАМО.

Ранее экономист Евгений Огородников отметил, что девальвация рубля, которая сейчас наблюдается, была ожидаема. Поскольку излишне крепкий курс национальной валюты невыгоден отечественным производителям и экспортерам, передает ФАН.

В свою очередь экономист Василий Колташов предположил, что в 2023 году курс приблизится к 70-80 рублям за доллар, передает НСН.

2023 год вступит в свои права уже совсем скоро. Накануне праздника крупные российские банки запустили предновогодние акции: так, один из банков предложил открыть вклад с доходностью 8–9,5 процента годовых. «Вечерняя Москва» выяснила, куда лучше вложить деньги перед Новым годом.