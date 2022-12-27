Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москвичам рассказали, как вернуть эвакуированный автомобиль в новогодние каникулы

Лейла Алиева
Город
Москвичам рассказали, как вернуть эвакуированный автомобиль в новогодние каникулы
Фото: Пресс-служба МАДИ
Москва, Старая Басманная улица, 20к1 Карта всех событий

Получить разрешение на возврат эвакуированного автомобиля за нарушение правил дорожного движения в период с 31 декабря по 8 января можно в пунктах МАДИ. Об этом сообщили в пресс-службе во вторник, 27 декабря.

Такие пункты находятся на специальных стоянках ГКУ «АМПП» по адресам проезд Одоевского, владение 3 (круглосуточно); проезд Энтузиастов, владение 3 (круглосуточно); улица Вагоноремонтная, дом 4а (круглосуточно); улица Дубовая Роща, владение 7а (с 10:00 до 22:00).

При этом сервисный центр «Московский транспорт», который расположен по адресу улица Старая Басманная, дом 20, корпус 1, будет закрыт 31 декабря, 1 и 7 января. В остальные праздничные дни центр будет работать в штатном режиме с 8 до 20 часов.

Автомобиль можно будет забрать со спецстоянки в любой день, добавили в пресс-службе МАДИ.

До этого статистику нарушений ПДД озвучила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова. По ее словам, в Москве водители в этом году стали чаще нарушать правила дорожного движения.

Автомобили Москва Эвакуаторы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Александр Лосото
Александр Лосото

Увидеть свет в конце норы

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Путин ездил в Минск

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как бы не стать китом

Все мнения
О проекте