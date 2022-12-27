Москвичам рассказали, как вернуть эвакуированный автомобиль в новогодние каникулы

Фото: Пресс-служба МАДИ

Москва, Старая Басманная улица, 20к1 Карта всех событий

Получить разрешение на возврат эвакуированного автомобиля за нарушение правил дорожного движения в период с 31 декабря по 8 января можно в пунктах МАДИ. Об этом сообщили в пресс-службе во вторник, 27 декабря.

Такие пункты находятся на специальных стоянках ГКУ «АМПП» по адресам проезд Одоевского, владение 3 (круглосуточно); проезд Энтузиастов, владение 3 (круглосуточно); улица Вагоноремонтная, дом 4а (круглосуточно); улица Дубовая Роща, владение 7а (с 10:00 до 22:00).

При этом сервисный центр «Московский транспорт», который расположен по адресу улица Старая Басманная, дом 20, корпус 1, будет закрыт 31 декабря, 1 и 7 января. В остальные праздничные дни центр будет работать в штатном режиме с 8 до 20 часов.

Автомобиль можно будет забрать со спецстоянки в любой день, добавили в пресс-службе МАДИ.

До этого статистику нарушений ПДД озвучила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова. По ее словам, в Москве водители в этом году стали чаще нарушать правила дорожного движения.