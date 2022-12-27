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Врач Герасенко рассказала, как укрепить иммунитет и не заболеть перед Новым годом

Ирина Игнатенко
Общество
Врач Герасенко рассказала, как укрепить иммунитет и не заболеть перед Новым годом
Фото: Depositphotos

Врач-инфекционист Светлана Герасенко дала несколько советов, как не заболеть перед новогодними праздниками и укрепить защитную систему.

По словам инфекциониста, следует принимать витамины А, С, Е, D, цинк. Такой набор укрепит организм и усилит сопротивляемость вирусам.

Не стоит забывать о правильном питании. Необходимо сократить в рационе сладкие и мучные рафинированные блюда: 40 процентов должны занимать каши и хлеб из цельного зерна, 35 процентов — овощи и фрукты, 20 процентов — мясные и молочные продукты и только пять процентов — сахар и жир.

Закаливание также поможет укрепить защитную систему организма. Для начала врач рекомендует применять контрастные обливания теплой и прохладной водой.

Герасенко также посоветовала избегать стрессов и стараться сохранять радостное настроение, передает Life.ru.

До этого диетолог Людмила Денисенко отметила, что красная икра — идеальный продукт, богатый белком и полезными микроэлементами, поддерживающий иммунитет. В икре содержатся фолиевая кислота, лецитин и витамины групп А, С, Е, D и группы B, важные для поддержания иммунитета в холодное время года, передает ФАН.

Люди повторно заболевают гриппом из-за отсутствия вакцины, ослабленного иммунитета или недостаточного лечения первого случая заболевания. Как предотвратить рецидив болезни — в материале «Вечерней Москвы».

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