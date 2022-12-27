Акция «Елочный круговорот» начнется в Москве с 2 января

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В столице подготовили акцию по сбору и переработке хвойных деревьев «Елочный круговорот», которая пройдет с 2 января по 26 февраля 2023 года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков во вторник, 27 декабря.

— Акция «Елочный круговорот» будет проводиться уже в восьмой раз, и с каждым годом ее популярность у горожан растет. Главная задача — помочь грамотно утилизировать новогодние деревья. Кроме того, мероприятие призвано привлечь внимание к программе раздельного сбора мусора, которая успешно реализуется в столице с 2020 года, — рассказал заммэра.

Наиболее удобные пункты приема хвойных деревьев выбрали сами москвичи в проекте «Активный гражданин», также они предложили альтернативные адреса. Таким образом откроется примерно 600 пунктов по всей Москве. В прошлом году в рамках акции горожане утилизировали рекордное количество елок — около 49 тысяч. При этом главным условием является отсутствие мишуры и украшений на дереве.

Собранные ели, сосны и пихты отправляются на пункты переработки, где из них делают щепу для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп.

В Подмосковье пункты приема новогодних елок заработают с 15 января. Всего на территории области будет работать 230 таких пунктов.