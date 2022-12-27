Ефимов: Прибыль предприятий Москвы выросла на 13 процентов за девять месяцев 2022 года

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За девять месяцев текущего года прибыль крупных и средних предприятий столицы выросла на 13 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Лидером стали предприятия в сфере торговли, прибыль которых составила два триллиона рублей, или более 30 процентов от общего объема. Обрабатывающие производства получили прибыль свыше триллиона рублей, или 16 процентов, финансовые и страховые организации — 700 миллиардов рублей, или более 10 процентов, — сказал он.

Заммэра добавил, что общий заработок компаний составил 6,7 триллиона рублей. Наибольший рост показали компании в сфере транспортировки и хранения — их прибыль выросла на 75 процентов. Для сферы строительства показатель составил более чем 70 процентов.

При этом гостиницы и общепит также увеличили прибыль на 70 процентов. После снятия COVID-ограничений и роста внутреннего туризма она стала почти в четыре раза больше у гостиниц и отелей.

Однако всем трем отраслям, по данным городского департамента экономической политики и развития, удалось показать лучшую динамику трехквартальной прибыли за пять лет.

До этого Ефимов сообщил, что резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва» сэкономили благодаря налоговым преференциям за январь–сентябрь 2022 года 857 миллионов рублей. Это более чем в два раза превышает результат за аналогичный период прошлого года.