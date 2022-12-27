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Приметы и советы

Психолог Никас назвала лучшие новогодние подарки для мужчин

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог Никас назвала лучшие новогодние подарки для мужчин
Фото: Unsplash

Новогодний подарок мужчине должен подчеркивать ум, стиль или силу. Такое мнение высказала психолог Юлия Никас.

Эксперт пояснила, что мужчине важны три сферы: физическая сила, стиль и ум. Они делают представителей мужского пола сильнее и увереннее. Согласно исследованиям и опросам, подарки из этих сфер наполняют мужчин.

Так, если вы выбрали категорию, связанную с интеллектом, то в качестве подарка подойдет ручка с гравировкой, книга, ежедневник или головоломка.

Если мужчине важен внешний вид и стиль, то отличным подарком могут быть запонки, ремни или галстуки. Для того чтобы подчеркнуть физическую силу, подойдут спортивные атрибуты, спортивная одежда, передает «Радио 1».

Вручение подарка психолог советует сопроводить комплиментами, потому что мужчины любят их не меньше, чем женщины.

Ранее эксперты отметили, что при выборе подарка для представителя сильной половины нужно учитывать род деятельности или хобби, передает Nation news.

Эксперты рассказали, какие подарки не стоит дарить подруге в год Голубого Кролика.

Подарки Новый год Психология
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