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Офтальмологи назвали самые частые причины травмирования глаз в новогоднюю ночь

Ирина Игнатенко
Общество
Офтальмологи назвали самые частые причины травмирования глаз в новогоднюю ночь
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Офтальмолог Валерия Смирнова рассказала, что распространенной проблемой в новогоднюю ночь является попадание пробки от шампанского в глаз. Самое «удачное», чем можно отделаться при такой травме, — это гематома. Попадание пробки в глаз может вызвать контузию глазного яблока с внутренним кровоизлиянием, смещение хрусталика и даже отслойку сетчатки.

Врач Татьяна Шилова добавила, что получить серьезную травму можно при использовании бенгальских огней. Так, например, можно легко получить ожог роговицы глаза. Врачи отмечают, что зажигать огни можно только на открытом воздухе, подальше от лица. Перед использованием бенгальской свечи нужно внимательно осмотреть ее поверхность. На ней не должно быть сколов и ярко выраженных неровностей, передает МИР 24.

Ранее офтальмолог Нурлана Аскерова рассказала, что причиной снижения зрения может стать хронический стресс, передает ФАН.

В настоящее время при своевременном обращении за медицинской помощью врачам чаще всего удается вернуть зрение пациенту, однако бывают исключения. Об этом «Вечерней Москве» сообщила врач-офтальмолог Государственной клинической больницы имени Сергея Боткина Симона Симонова в пятницу, 25 ноября.

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