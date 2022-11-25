Офтальмолог рассказал о причинах глазного протезирования

Фото: Pixabay

В настоящее время при своевременном обращении за медицинской помощью врачам чаще всего удается вернуть зрение пациенту, однако бывают исключения. Об этом «Вечерней Москве» сообщила врач-офтальмолог Государственной клинической больницы имени Сергея Боткина Симона Симонова в пятницу, 25 ноября.

По ее словам, необходимость протезирования может возникнуть, когда заболевание привело к слепоте и при этом необходимо удаление глазного яблока. Например, такие условия могут сложиться при глаукоме с болевым синдромом, травматическом разрушении или хроническом воспалении глаза.

— После операции пациенту необходимо глазное протезирование, которое носит не только косметический, но и лечебный эффект. Это позволяет поддерживать форму орбиты, в котором находилось глазное яблоко, и сохранять тонус век, — пояснила Симонова.

Также она рассказала, что первичное протезирование проводится спустя два–три месяца после операции, а далее заменять искусственный глаз надо примерно раз в два года. На индивидуальное протезирование пациента могут направить только при наличии особых показаний.

— В настоящее время глазное протезирование бесплатно проводится только инвалидам, однако часть пациентов на момент операции не имеют такого статуса, рассказала врач-офтальмолог.

По ее мнению, решение о помощи нуждающимся с глазными протезами, принятое правительством Москвы, позволит повысить качество жизни тех жителей столицы, которые не являются инвалидами.

Ранее положительно об этой инициативе высказывался другой специалист, офтальмолог Морозовской детской городской клинической больницы Александр Тумасян. Он рассказал, что глазной протез может себе позволить не каждый, и что инициатива правительства скажется на здоровье москвичей.

В пятницу, 25 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, в котором глазной протез вошел в перечень технических реабилитационных средств медицинского назначения, предоставляемых москвичам за счет городского бюджета.