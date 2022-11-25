Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Офтальмолог рассказал о причинах глазного протезирования

Степан Жирнов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Офтальмолог рассказал о причинах глазного протезирования
Фото: Pixabay

В настоящее время при своевременном обращении за медицинской помощью врачам чаще всего удается вернуть зрение пациенту, однако бывают исключения. Об этом «Вечерней Москве» сообщила врач-офтальмолог Государственной клинической больницы имени Сергея Боткина Симона Симонова в пятницу, 25 ноября.

По ее словам, необходимость протезирования может возникнуть, когда заболевание привело к слепоте и при этом необходимо удаление глазного яблока. Например, такие условия могут сложиться при глаукоме с болевым синдромом, травматическом разрушении или хроническом воспалении глаза.

— После операции пациенту необходимо глазное протезирование, которое носит не только косметический, но и лечебный эффект. Это позволяет поддерживать форму орбиты, в котором находилось глазное яблоко, и сохранять тонус век, — пояснила Симонова.

Также она рассказала, что первичное протезирование проводится спустя два–три месяца после операции, а далее заменять искусственный глаз надо примерно раз в два года. На индивидуальное протезирование пациента могут направить только при наличии особых показаний.

— В настоящее время глазное протезирование бесплатно проводится только инвалидам, однако часть пациентов на момент операции не имеют такого статуса, рассказала врач-офтальмолог.

По ее мнению, решение о помощи нуждающимся с глазными протезами, принятое правительством Москвы, позволит повысить качество жизни тех жителей столицы, которые не являются инвалидами.

Ранее положительно об этой инициативе высказывался другой специалист, офтальмолог Морозовской детской городской клинической больницы Александр Тумасян. Он рассказал, что глазной протез может себе позволить не каждый, и что инициатива правительства скажется на здоровье москвичей.

В пятницу, 25 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, в котором глазной протез вошел в перечень технических реабилитационных средств медицинского назначения, предоставляемых москвичам за счет городского бюджета.

Медицина Мнения глаза Москва Протезирование
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова о речи и мышлении

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Андрей Миронов
Андрей Миронов

Наступает новая эпоха отечественных авто

Сергей Миронов
Сергей Миронов

Налаживаем рабочие процессы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прославиться проще скандалами

Все мнения