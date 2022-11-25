Офтальмолог оценил решение правительства Москвы о помощи нуждающимся с глазными протезами

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Главный внештатный детский офтальмолог Морозовской детской городской клинической больницы Александр Тумасян положительно отозвался об инициативе столичного правительства помогать нуждающимся с получением глазных протезов. Об этом он сообщил «Вечерней Москве» в пятницу, 25 ноября.

Заведующий кабинетом специализированной медицинской помощи отметил, что стоимость глазного протеза так высока, что не каждая семья может себе его позволить, особенно при учете того, что менять его нужно регулярно.

— Если не производить вовремя замену индивидуального глазного протеза, то это скажется не только на внешнем косметическом виде, но и повлечет за собой нарушение функций организма, например, отставание роста глазницы и лицевого скелета со стороны, где глаз отсутствует, — пояснил Тумасян.

Специалист отметил, что решение столичного правительства о бесплатном снабжении протезами нуждающихся в них по медицинским показаниям граждан приведет к улучшению не только качества их жизни, но и состояния здоровья.

Ранее в пятницу, 25 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, в котором глазной протез вошел в перечень технических реабилитационных средств медицинского назначения, предоставляемых москвичам за счет городского бюджета.